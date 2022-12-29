Altılı Masa'dan çoklu aday sinyali
Seçime sayılı günler kala fokurdamaya başlayan Altılı Masa'da adaylık tartışmaları sıcaklığını koruyor. Henüz bir isim belirleyemeyen muhalefetin çoklu aday çıkarabileceği kulislerde konuşulmaya başladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 07:56, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 07:59
Türkiye yavaş yavaş seçim sürecine girerken Altılı Masa'daki adaylık tartışmaları sıcaklığını koruyor. Liderler, adaylık konusunda masada isimlerin konuşulmadığını söylese de ekranlardan birbirlerine adaylık mesajları göndermeye devam ediyor.
Özellikle son zamanlarda liderlerin mesajları sonrası masadan çoklu aday çıkabileceği kulislerde konuşulmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'Tek aday, çok aday... Bilmiyorum. Konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum" ifadesi sonrası İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan "Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte.
FERHAT EKİNCİMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız