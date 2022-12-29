AFAD sözleşmeli 70 personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözlü sınavla 70 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 08:28, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 08:29
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
Başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.
Aranan nitelikler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız