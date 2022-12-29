Dolar günü 18,72 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 18:01, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7200
|18,7210
|18,7200
|18,7210
|Avro
|19,9240
|19,9250
|19,9540
|19,9550
|Sterlin
|22,5930
|22,6920
|22,5260
|22,6380
|İsviçre Frangı
|20,1650
|20,2660
|20,2500
|20,3530
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6900
|18,7700
|18,6900
|18,7700
|Avro
|19,8840
|19,9640
|19,9140
|19,9940
|Sterlin
|22,5330
|22,7430
|22,4660
|22,6760