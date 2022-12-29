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Dolar günü 18,72 TL'den tamamladı

Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,72 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 18:01, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 18:01
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Dolar günü 18,72 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları18,720018,721018,720018,7210
Avro19,924019,925019,954019,9550
Sterlin22,593022,692022,526022,6380
İsviçre Frangı20,165020,266020,250020,3530
ANKARA
ABD Doları18,690018,770018,690018,7700
Avro19,884019,964019,914019,9940
Sterlin22,533022,743022,466022,6760
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