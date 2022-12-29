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SGK binaları önünde EYT kuyruğu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'de, eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar ile yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 11:06, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 16:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi açıklamasının ardından borçlanmalarını mevcut asgari ücretle yaparak 1 Ocak'ta gelecek artıştan etkilenmek istemeyenler yılın son günlerinde SGK'ya gelerek işlemlerini yaptırıyor.

Bursa'da SGK İl Müdürlüğü önünde kuyrukta bekleyenlerden 51 yaşındaki Fatih Özkara, AA muhabirine, 4 bin 850 prim gününün bulunduğunu, eksik günleri için başvuru yapmak için geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki çalışmasına ilişkin dilekçeyi verince 5 bin güne ulaşacağını belirten Özkara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı güzel bir haberden sonra buraya geldik. Zaten askerliğimi ödemiştim. Benim imkansızdı, Bağ-Kur'dan sonra 3,5 yıl sigortalı olma şartına takılıyordum. Şimdi Allah'a şükür emekli olduk gibi bir şey. Çünkü 150 gün yurt dışı borçlanmam var." diye konuştu.

48 yaşındaki Köksal Aksoy da sigorta başlangıcının 1997 yılı olduğu bilgisini vererek, askerlik borçlanmasıyla prim günlerini dolayısıyla emekli maaşını biraz daha artırmak için geldiğini aktardı.

- Eskişehir

SGK Eskişehir İl Müdürlüğüne dilekçe vermeye gelen 42 yaşındaki Selda Yıldız, EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin umudunun olmadığını ancak Erdoğan'ın açıkladığı kararla mutlu olduğunu anlattı.

Borçlanma için bir ay önce de kuruma geldiğini ancak EYT çıkmaz düşüncesiyle vazgeçtiğini aktaran Yıldız, "O zaman borçlanmamıştım. Şimdi karar çıkınca bu sırayı çekmek zorundayız. İnşallah da yetişiriz." ifadesini kullandı.

Rahmi Şahin ise 8 yıldır beklediği emekliliğe kavuşacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Er de olsa geç de olsa gelecek. Sigorta başlangıcım 1989. Prim günüm 8 bin 577. Başvurumuzu yapacağız." dedi.

43 yaşındaki Ayşegül Üstünbaş, EYT düzenlemesinde yaş sınırı konulmamasını özellikle çalışamayan çocuklu kadınlar için faydalı olacağını vurguladı.

42 yaşındaki Haldun Bayrak da e-devlet sisteminde yoğunluk olduğunu dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen bekliyoruz. Giriş yapamadık. Yapacak bir şey yok. 1997 yılı sigorta girişliyim. Günüm dolu, sadece bu kararı bekliyorduk. Biraz geç bir karar ama hakkımızda hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- Balıkesir

SGK Balıkesir İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrendi.

Maden işçisi Kamil Demirel, emekli olmayı heyecanla beklediğini anlatarak, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- Çanakkale

SGK Çanakkale İl Müdürlüğüne dilekçe veren Özcan Örs, uzun yıllardır emeklilik için beklediğini belirtti.

Kendilerine bu hakkı sağlayanlara teşekkür eden Örs, "Bu zaten bizim hakkımızdı. Ben 1996'da işe başladım. Bu sonucu uzun süre bekledik. Şu anda bilgi almak için buraya geldik. Ben Bağ-Kur girişliyim. 9 bin gün üzerinden işlem yapacağım. Askerlik borçlanması falan da yapılacak. Süreç ocak ayında tamamen net olacak." dedi.

Ahmet Tutuk ise heyecanla bekledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izlediklerini anlattı.

EYT'nin çözüleceği umudunu hiç kaybetmediklerini vurgulayan Tutuk, "Nihayetinde sorunumuz çözüldü. Ben normalde 2027'de emekli olacaktım. Olumlu bir gelişme oldu. Olması da lazımdı zaten. Mutluyuz." diye konuştu.

- Yalova

SGK Yalova İl Müdürlüğü önünde bekleyen Adnan Sayılır, 43 yaşındaki eşinin işlemleri için kuruma geldiğini söyleyerek, EYT düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sabah erken saatlerde kuruma geldiğini bildiren Ahmet Can ise "Askerlik borçlanması başvurusunu yaptık. Allah'ın izniyle bekleyip bakacağız. Herkes için çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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