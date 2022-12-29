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Polise tokat atan astsubay hakim karşısında

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini İstanbul'daki Çapa Tıp Fakültesi önünde protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla polisler arasında yaşanan arbedede bir polis memuruna tokat attığı öne sürülen astsubayın yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 11:51, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 11:53
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Polise tokat atan astsubay hakim karşısında

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki polis memuru T.I. ve sanık astsubay N.K.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık N.K.Ö, olayın yaşandığı gün eşinin çantasını kaybettiğini ve gruptan ayrılarak çantayı aradıklarını ifade etti.

Kayıp çantayı yürüyüş sırasında görevlilere sorduklarını belirten N.K.Ö, "Arama sırasında bariyerlerin oraya geldik, bariyerlerin arka tarafına yaklaşık 20-30 kişilik grup geçmişti. Biz de açık zannederek çantayı aramak için geçmek istedik. O sırada yoğun bir kargaşa oluştu, eşime bir darbe geldi." dedi.

Eşine ikinci bir darbe gelmemesi için elini savurduğunu ancak kimseye vurma niyeti olmadığını ifade eden sanık, polislerin kendilerini oradan uzaklaştırdığını ve çantayı aramayı sürdürdüklerini belirtti.

Eyleme katılmak niyetinde olmadıklarını dile getiren sanık N.K.Ö, "Müştekiyi yaralama kastım da yoktur. Olsaydı elim açık şekilde değil yumruk şeklinde vurmam, sonrasında da eylemi sürdürmem gerekirdi. Suç kastım yoktur, beraatımı talep ederim." dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Begüm Yakar, hem müvekkili hem de eşinin darbedildiğini öne sürerek, "Müvekkilim orada hedef almaksızın elini savurmuştur. Müvekkilimin kanuna aykırı yürüyüşten haberi yoktur, amacı kalabalık gruba dahil olmak değildir, anons yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Savunma yapan müşteki avukatı Merve Özçelik Özkanise de olay yerinde uyarı anonsları yapıldığını, kamera kayıtlarında sanığın barikatları aşmaya çalıştığının anlaşıldığını ve olay anındaki amacının görevini yapmakta olan memura direnmek olduğunu söyledi.

Mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi üzerine 7 Temmuz 2022 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bir saat içinde 1100 kişinin toplanıp basın açıklaması yaptığı anlatılıyor.

İddianamede grubun, açıklamanın ardından polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak, İl Sağlık Müdürlüğüne kadar yürüyüp basın açıklaması yaparak dağıldığı kaydediliyor.

Çapa Tıp Fakültesi önüne çekilen polis bariyerini aşmak isteyen grup içinde astsubay N.K.Ö'nün de olduğu ve olay yerinde görevini yapan polis memuru T.I'ya tokat attığı belirtilen iddianamede, doktor raporuna göre polis memurunun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına yer veriliyor.

İddianamede T.I'nın şikayetçi olduğu N.K.Ö'nün savcılık ifadesinde, eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini söylediği belirtilerek, sanığın, ifadesinin devamında görüntülerin kendisine izletilmesiyle polis memuruna anlık refleks ile vurduğunu kabul ettiği ifade ediliyor.

N.K.Ö'nün "Kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "Kamu görevlisin görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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