İçişleri Bakanlığından yılbaşında yoğun güvenlik önlemi

Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
EYT kapsamında, doğum ve askerlik borçlanması için SGK'da kuyruklar oluştu
EYT kapsamında, doğum ve askerlik borçlanması için SGK'da kuyruklar oluştu
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri Bakanlığından yılbaşında yoğun güvenlik önlemi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak- Yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Kendir sahada alınan tedbirleri yerinde denetleyecek- Yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 11:02, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 11:57
Yazdır
İçişleri Bakanlığından yılbaşında yoğun güvenlik önlemi

İçişleri Bakanlığının yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesini sağlamak amacıyla 81 il valiliğine "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, hava alanı, deniz limanı, metro, gar gibi alanlarda denetimler artırılacak.

Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere turizm merkezleri ile trafik akışının yoğunlaşacağı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri planlanacak. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından özellikle yılbaşı gecesi uygulama ve denetim faaliyetlerinin takibi sağlanacak.

Ayrıca yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları sahada alınan tedbirleri yerinde denetleyecek.

- Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde tedbirler üst seviyeye çıkarılacak

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler yarın başlayacak 1 Ocak'ta sona erecek. Denetimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81 bin 219 ekip ve 490 bin 435 personel görev yapacak.

Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak, bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.

Tombala ve kumar olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmaması ve suç örgütlerinin gelir kapılarından birisi olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik uygulamalar artırılacak.

Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında ilave güvenlik tedbirleri planlandı. Bu çerçevede vatandaşlar ve Türkiye'ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

- Kaçak ve sahte içki satışına yönelik denetimler artırılacak

Genelge kapsamında, kaçak/sahte içki üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler artırılacak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Günlük kiralanan yerler başta olmak üzere tüm alanlarda, Kimlik Bildirme Kanunu'nun titizlikle uygulanmasına önem verilecek. Otel ve konaklama tesisleri ile ilgili gerekli tedbirler alınacak.

Yılbaşı tedbirlerine ilişkin, şok asayiş uygulamalarıyla güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak, ekonomik/stratejik/sembolik önemi haiz tesislerde meydana gelebilecek her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlere karşı güvenlik tedbirleri artırılacak.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni yıla girileceği esnada, vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekan ve alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek ve önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

- Trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar/güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak.

Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve karayolu güzergahları üzerinde yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımları denetlenecek.

Yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilerek, denetimlerde mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.

Alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

- Kayak tesislerinin bulunduğu bölgelere ilave tedbir

Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere (Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz ve Erzurum-Palandöken) turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak bu illerin güzergahlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak.

Yılbaşı tatilini konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşların bu tesislere gidiş-dönüş saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturması ihtimaline karşı her türlü tedbirler alınacak.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılara yönelik kontroller sıkılaştırılacak.

Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı ve etkin tedbirler sürdürülecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi
İcra yoluyla çocuk teslimine son veren merkez sayısı 320'ye ulaştı
İcra yoluyla çocuk teslimine son veren merkez sayısı 320'ye ulaştı
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?
İzmir'de yılbaşında yaklaşık 6 bin polis görev yapacak
İzmir'de yılbaşında yaklaşık 6 bin polis görev yapacak
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
SGK, emeklilik için borçlanma videosu hazırladı

SGK, emeklilik için borçlanma videosu hazırladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi. SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?