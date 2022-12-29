Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda bilişim ve teknoloji sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıklanan 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmı teknoloji destek paketi olacak. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım, blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmaları desteklenecek.

KOBİ'lere, dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamaları için personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisansı giderleri gibi alanlarda destek verilecek.

Türkiye'nin veri merkezi sektörünü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini Türkiye'ye çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapılacak.

Araştırma-geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlanacak.

Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısı, 2023'te ciddi oranda artırılacak.

Kamu bankaları aracılığıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi verilecek.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteği, 2023 sonuna kadar uzatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan müjdelerin ülkeye, millete, özellikle de bilişim alanında kendini yetiştiren gençlere hayırlı olmasını diledi.