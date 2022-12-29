Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için AYM önünde nöbet eylemi başlattı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve beraberindeki partililer, Anayasa Mahkemesinin (AYM) önünde bir araya geldi.

Bursalı, burada yaptığı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davanın yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirterek, bu davanın Türküyle, Kürdüyle, Türk milletinin davası olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin bağımsızlığı ve birliği için, Türk milleti için, Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız için ve ülkemizin geleceği için tarihi bir nöbete başlıyoruz. Bu bir vatan nöbetidir." ifadelerini kullanan Bursalı, Türkiye, Suriye ve Rusya'nın Savunma Bakanlarının, Moskova'da bir araya geldiğine değindi.

Bursalı, "Üç ülkenin ortak iradesi ve eylemiyle PKK'nın işi silahla bitirilecektir ve artık ABD'ye yol görünmüştür. Bu koşullarda HDP'ye yaşam hakkı tanınamaz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması görevinin ertelenemez olduğunu söyleyen Bursalı, "AYM, Türk devletinin yanında durmalıdır." dedi.

Basın açıklamasının ardından HDP'nin kapatılması için her hafta AYM önünde nöbet eylemi yapılacağı duyuruldu.