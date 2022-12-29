İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 15:25, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 16:27
AA muhabirinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.
Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.
Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız