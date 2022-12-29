İstanbul'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine ilişkin karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) oy birliğiyle alındı.

ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da 2 Ocak'tan itibaren geçerli yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 8,78 lira, öğrenci biniş ücreti 3 lira oldu. Öğretmen ve 60 yaş kartlarıyla biniş ücreti 7,56 liraya yükseltildi.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında tam biniş 4,39, öğrenci ücreti 1,50 lira oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için ücret 1,75, ikinci aktarma 1 lira olacak.

Yüzde 35,08 artış uygulanan tam biniş ücreti halen 6,5, öğrenci biniş ücreti ise 2,2 lira olarak uygulanıyor.

- Dolmuşta indi bindi 10 lira oldu

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, UKOME'de 3 ay önce kararlaştırılan ancak belediyenin toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmaması nedeniyle uygulamadıkları tarifenin 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Kayışdikici, indi bindi ücretinin 7,5 liradan 10 liraya çıktığını, 10 kilometreye kadar olan mesafede ücretin 10 lira olacağını aktardı.

Tarifede 10-15 kilometre arası 12, 15-20 kilometre arası 14 lira, 20 kilometre üzeri 16 lira olarak ücretlendirildi.