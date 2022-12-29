Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan, 3 hilalli pastayla Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 17:34, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 17:35
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 adet gül takdim ederken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız