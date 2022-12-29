SETA '2022'de Türkiye' raporunu yayımladı

EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller
MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
Bakan Soylu polislere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı
Bakan Soylu polislere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
SGK binaları önünde EYT kuyruğu
SGK binaları önünde EYT kuyruğu
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
Ana sayfaHaberler Siyasi

SETA '2022'de Türkiye' raporunu yayımladı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) yayımladığı raporun dış politika kısmında, Türkiye'nin arabuluculuğuyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi gayretleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, Türk diplomasisinin son yıllarda icra ettiği en önemli başarılardan biri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 16:58, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 17:06
Yazdır
SETA '2022'de Türkiye' raporunu yayımladı

SETA'nın "2022'de Türkiye" başlığıyla yayımlanan raporunda, Ankara'nın bu yılki dış politikasına geniş yer verildi.

Türk dış politikası için 2022'nin oldukça hareketli bir yıl olduğuna işaret edilen raporda, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın bu yıl Türk dış politikasına sirayet eden en kritik gelişmelerin başında geldiğine işaret edildi.

Raporda, söz konusu savaş öncesinde Türkiye'nin, taraflar arasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü ancak savaşın kaçınılmaz olması nedeniyle müspet bir sonuç alınamadığı ifade edildi.

Savaşın başlamasıyla Ankara'nın Rusya ve Ukrayna ile olan diyalog kanallarını kapatmadığına işaret edilen raporda, "Temelde savaşı reddeden ve taraflar arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine öncelik veren Türkiye, kendi milli çıkarlarını koruyabilmek için tam manasıyla bir denge politikası inşa etti ve Avrupa ülkelerinin aksine, savaşa doğrudan angaje olmadı. Türkiye, bu sayede yine Avrupa ülkelerinin aksine 2022'de ne enerji ne de gıda krizi yaşadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla kurduğu güven odaklı bağın, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürecin başarıya ulaşmasını kolaylaştırdığının altı çizilerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan, tutarlı ve güvenilir bir ortak. Bu, onun en önemli özelliği" açıklamasında bulunarak Cumhurbaşkanı'nın kriz dönemlerindeki liderliğine atıf yaptığı anımsatıldı.

- "Tahıl Koridoru Anlaşması, Türk diplomasisinin son yıllardaki en önemli başarılarından biri"

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası siyasetin birçok önemli aktörünün, arabuluculuğundan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğine işaret edilen raporda, "Türkiye'nin arabuluculuğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi gayretleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Türk diplomasisinin son yıllarda icra ettiği en önemli başarılardan biri olarak kayıtlara geçti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakiben NATO'ya üye olmayan Finlandiya ve İsveç'te güvenlik kaygılarının had safhaya ulaştığı, bu iki ülkenin yaklaşan Rus tehdidine karşı kolektif güvenlik şemsiyesine sığınmak için NATO'ya üyelik başvurusu yaptığı dile getirildi.

- Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusu

Finlandiya ve İsveç'in FETÖ'ye ve PKK'ya kucak açması nedeniyle Ankara'nın bu başvurulara onay vermediğinin altı çizilen raporda, "Türkiye'nin kendi milli menfaatlerine uygun olarak tam bağımsız dış politika izlediğine işaret eden bu yaklaşım, ABD gibi bazı ülkelerin tepkisine yol açsa da Türkiye, bu kararından asla vazgeçmedi." denildi.

Raporda, haziranda İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yapılan üçlü görüşme ve ardından imzalanan üçlü muhtırada, Finlandiya ve İsveç'in kendi sınırları içinde FETÖ ve PKK faaliyetlerini durdurma ve Türkiye ile terörle mücadele konusunda işbirliği yapma sözü verdiğine işaret edildi.

Raporda, verilen sözlere rağmen bu iki ülkedeki örgüt faaliyetlerinin sona ermemesi ve Türkiye'nin meşru sebeplere dayanarak iadesini istediği örgüt mensuplarının iade edilmemesi nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair olumlu bir gelişme yaşanmadığına dikkat çekildi.

İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ermenistan'la ilişkilerde yumuşamaya yönelik adımlara da yer verilen raporda, 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gayriresmi görüşme gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Raporda, Türkiye'nin İsrail ve Ermenistan'ın yanı sıra uzun zamandır sorun yaşadığı Mısır ve Suriye ile ilişkilerini de yeniden tesis etme sinyali verdiğine işaret edilerek bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile görüşmeye açık kapı aralaması ve ardından Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla bulunduğu başkent Doha'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin Türkiye'nin bu iki ülkeyle ilişkilerin yeniden rayına oturtulması yolunda önemli birer gelişme olarak kayıtlara geçtiğinin altı çizildi.

- Türkiye-ABD ilişkileri

Ankara-Washington ilişkilerindeki yapısal krizlerin 2022'de aynen devam ettiği belirtilen raporda, "ABD'de geçen yıl göreve gelen Demokrat Joe Biden'la ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağına dair beklentiler oluşmuşsa da Suriye krizi, ABD'nin PKK ve uzantılarına verdiği destek ile ABD'deki FETÖ faaliyetleri gibi sorunlar varlığını korudu. Bundan dolayı Türkiye-ABD ilişkilerinde herhangi bir ilerleme sağlanamadı." değerlendirmesine yer verildi.

Aynı şekilde 2013'te cereyan eden Gezi Parkı şiddet eylemleri sonrasında Türkiye-AB ilişkilerine hakim olan karamsar havanın, 2022'de de varlığını koruduğuna işaret edildi.

Raporda ayrıca, AB Konseyinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) baskısı neticesinde Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ötürü daha önce Türkiye aleyhinde aldığı yaptırım kararını 12 Kasım 2023'e kadar uzattığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) diğer devletler tarafından tanınması için yoğun çaba sarf ettiğinin altı çizilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin yaptığı öneri neticesinde KKTC, Türk Devletler Teşkilatının kasımda gerçekleşen zirvesinde teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildi. Hemen ardından Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof, Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Böylece GKRY ve onun siyasi hamisi Yunanistan'ın KKTC'nin uluslararası toplum nezdinde yok sayılmasına yönelik izlediği stratejiye ciddi bir zarar verildi."

Raporda, milli güvenliğin parçası olarak Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini yıl boyunca sürdürdüğü, bu yılın ilk 11 ayında 260 bin civarında düzensiz göçmen yakalandığına işaret edildi.

Raporda, Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın aksine düzensiz göçle mücadele ederken insani ilkelerden taviz vermediği ve yılın sadece ilk 5 ayında yaklaşık 13 bin düzensiz göçmenin hayatını kurtardığına dikkat çekildi.

Yılın ilk dokuz ayında 40 bini aşkın Suriyelinin Türkiye'den ayrıldığı ve ülkelerine döndüğü ifade edilen raporda, "Türkiye-Suriye ilişkilerinde olası bir normalleşme sürecinin başlaması durumunda Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşlerin hızlanması beklenmektedir. Netice itibarıyla 2022'de, dış politika açısından sonraki yıllara da tesir edebilecek birçok olaya şahit olundu." değerlendirmesine yer verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul ediyor
Kılıçdaroğlu: Farklı düşündü diye masa bölündü, dağıldı, yok böyle şeyler
Kılıçdaroğlu: Farklı düşündü diye masa bölündü, dağıldı, yok böyle şeyler
Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için AYM önünde nöbet eylemi başlattı
Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için AYM önünde nöbet eylemi başlattı
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
'100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık'
'100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık'
Aile Bakanlığı, bu yıl yaşanan afetlerde 105 milyon lira nakdi yardımda bulundu
Aile Bakanlığı, bu yıl yaşanan afetlerde 105 milyon lira nakdi yardımda bulundu

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?