Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 17:09, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 17:10
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamına düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız