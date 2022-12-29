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'Geç müdahale' iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' dedi

ELAZIĞ'da N.A., 1 yaşındaki çocuğuna geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla acil serviste görevli hemşire Seyhan Bakır'a (44) küfür ve hakaret ederek yumruk attı. 5 gün iş göremez raporu alan Bakır'ın şikayetiyle gözaltına alınan ve ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" diyen N.A., serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 18:46, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 18:47
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'Geç müdahale' iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' dedi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne 22 Aralık'ta 1 yaşındaki oğlu Y.A.'yı yüksek ateş ve nöbet şikayetiyle getiren N.A., geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla hemşire Seyhan Bakır'a küfür ve hakaret edip, tehdit etti. N.A., daha sonra Bakır'a yumruk attı. Yere düşen Bakır, N.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.A. ise ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" dedi. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını anlatan hemşire Seyhan Bakır, çocuğa müdahale ettiği sırada N.A.'nın hakaretlerine karşılık vermediğini belirterek, "Müşahede altında 1 yaşlarında çocuk havale geçirdi. Bilinci kapalı, solunumu rahatlasın, diye oksijen veriyordum. Arkadaşım ilaç getirmeye gitmişti. Diğer arkadaşım da hastanın bilgisini vermek için doktoru arıyordu. Bu sırada hastanın yakını geç ve yavaş müdahale yapıyorsunuz gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Biz hiç karşılık vermedik, tartışmadık. Hasta için koşuşturuyoruz. Hastaya müdahale etmeye devam ettik. Ben hastanın başındayken, adam yumrukla sol yanağıma ve kulağıma gelecek şekilde vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Başım dönmeye başladı, sersemledim. Hemen 'Güvenlik' diye bağırdım. Arkadaşlarım koştu geldi. 'Beyaz kod' verdik. Polis ve güvenlik ekipleri geldi, ifademizi aldılar. Doktor tomografi çekti, muayene etti. Darp raporu aldım ve 5 gün iş göremez raporu verdiler. Hep görüyorduk, duyuyorduk, başımıza geldi. Genelde bu tarz olaylar çok fazla olduğu için sözlere takılmıyoruz. Hasta psikolojisi, deyip işimizi yapıyoruz ama bu şahıs ağza alınmayacak hakaretler etti" dedi.

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