Rus turistler yılbaşı tatilinde yine Türkiye'yi tercih ediyor

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberinde, Rusya'da yılbaşı döneminde vatandaşların seyahat için en çok bilet aldığı ülkelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılbaşı döneminde vatandaşların tatil tercihini çoğunlukla Türkiye'den yana kullandıkları belirtilen haberde, bilet satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 28'i aştığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin ardından Ermenistan'ın yüzde 16 payla ikinci sırada olduğu, İsrail ve Azerbaycan'ın ise yüzde 7'şer ile üçüncü sırayı paylaştığı aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi gelirken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.