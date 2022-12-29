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Bu proje ile kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde yapılan yeni kütüphanelerle birlikte Kastamonu'da mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle kitap sayısı 492 bin 331'e yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 21:58, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 22:01
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Bu proje ile kütüphanesiz okul kalmadı

Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Kastamonu'da kütüphanesi olmayan 55 okula yeni kütüphane yapıldı. Ayrıca 15 okula da Z-Kütüphane kuruldu. 199 okulun kütüphanesinde de iyileştirilerek, Kastamonu'da 269 kütüphaneyle okullar zenginleştirilmiş oldu. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesi olmayan tüm okullara kütüphane kurulması, mevcutların modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesiyle toplamda 492 bin 331 kitap sayısına ulaşıldı. Bu sayede öğrenci başına Kastamonu'da 9.85 kitap düşmüş oluyor.

Proje çerçevesinde yapılan 55 yeni kütüphanenin ahşap donatımı ise Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi.

"55 tane yeni kütüphane kuruldu"

55 tane yeni kütüphanenin kurulduğunu söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde ilimizde 55 tane yeni kütüphane kuruldu. 15 tane de zenginleştirilmiş kütüphane kurulmuştur. Ayrıca 199 kütüphanemiz de iyileştirilerek zenginleştirilmiştir. İlimiz genelinde toplam 269 kütüphanemizde toplam 492 bin 331 kitap sayısına ulaşıldı. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 9.85'dir" dedi.

"Yeni kütüphane kurulan okulların ahşap donatımını öğrenciler hazırladı"

Kastamonu'da il genelinde kütüphanesiz okul kalmadığına dikkati çekin Bahçacıoğlu, "Eğer ihtiyaç olursa da okullarımızda yeniden kütüphaneler kurulabilir. Bu arada kütüphanelerimizi kurarken bu kütüphanelerin kurulumunda Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz tarafından ahşap donatımları hazırlanmıştır" diye konuştu.

"Öğrencilerimize öncelikle kitap sevgisini aşılamak istiyoruz"

Okullarında kurulan yeni kütüphanede şu anda 7 bin kitaba ulaşıldığını belirten Ali Fuat Darende İlkokulu Müdürü Mehmet Boyaalıcı ise, "Özellikle okulumuzda Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde okulumuzda kurulan kütüphane için öncelikle Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimiz kütüphanemizden sürekli yararlanmaktadırlar ve öğrencilerimize okuma sevgisini kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda da gayret gösteren öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Şu anda okulumuzda 7 bin kitap var. Yapılan projeyle birlikte okulumuzdaki kitap sayısını her geçen gün arttırıyor. Buradaki amaç öğrencilerimize öncelikle kitap sevgisini aşılamak. Ayrıca günlük hayatta da kitap okumalarını sağlamak istiyoruz ve bu alışkanlıklarını devam ettirmelerini istiyoruz. Çeşitli etkinliklerle özellikle kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Küçük yaşta kazandırılan kitap okuma sevgisi gelecekte de öğrencilerimizin muhakkak kendilerini geliştirmeleri açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kütüphanemiz yeni kuruldu, bizde burada birçok yeni bilgi ediniyoruz"

Ali Fuat Darende İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mina Özbilek de, "Biz, buraya kitap okumaya geliyoruz her hafta. Burası eğlenceli bir yer. Burası yeni yapıldı, sınıftı eskiden. Ama çokta güzel oldu burası renk renk. Çeşit çeşit kitaplar var burada. Burada birçok kitaba kaynağa ulaşabiliyoruz. Bence çok güzel oldu. Burada birçok bilgi edinebiliyoruz. Kitap okumayı seviyorum, burada da renk renk kitaplar var. Bu kitaplar benim ilgimi çekiyor. Ben, burada görevliyim. Sürekli kitapların içlerini açıyorum, acaba konuları ne merak ediyorum kitapların. Çok farklı farklı kitaplar var burada. Tarih ile ilgili, komik kitaplar var. Çizgi romanları var. Hoşuma gidiyor bu kitaplar. Renkli içeriklerini seviyorum. Çok güzel" dedi.

Ali Fuat Darende İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Özge Duru Çapacı ise, "Kütüphanemiz yapıldığı için çok mutluyuz. Burada kitap okuma alışkanlığı kazanıyoruz. Şimdi buraya kitap okumaya geldik. Kütüphaneye sık sık gelirim. Kütüphanemiz daha önce yoktu yeni açıldı. Bu sayede birçok kitabı okuyabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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