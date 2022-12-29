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Yorgun mermi genç kızı hayattan kopardı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği 16 yaşındaki genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 23:40, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 23:53
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Yorgun mermi genç kızı hayattan kopardı

Güzelvadi Mahallesi'nde, 16 Aralık'ta evden çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber Öztürk'e yorgun mermi isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan genç, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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