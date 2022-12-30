30 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/15.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek, Üsküdar Burhan Felek Salonu'ndaki 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.10/17.00)
2- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Sheraton Otel'de 2022'deki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
(Bologna/22.30)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta başlayacak; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom maçları yapılacak.
(İstanbul/18.00/Denizli/20.30)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve sezonun ilk devresinin son haftası başlayacak; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor-BOTAŞ, Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın maçları yapılacak.
(Hatay/13.00/Ankara/14.00/Rize/14.30/İstanbul/16.00/19.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız