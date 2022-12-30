EYT müjdesini duyanlar konvoy ve davul zurnalarla adeta bayram yaptı

Son dönemin en önemli başlıkları arasında gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda mutlu sona ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklamada, EYT olarak bilinen 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçireceklerini, emeklilik hakkının kullanılmasında yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Böylece 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yıl sonra ortadan kalkacak.

İLK MAAŞ ŞUBATTA

Söz konusu tarihten önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri, yaş şartı dışındaki koşulları yerine getirmişler ise hemen emekli olacaklar.

Teknik çalışmaları tamamlanan EYT düzenlemesi 3 Ocak'ta açılacak TBMM gündemine gelecek. Düzenleme Meclis'te yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından EYT kapsamında olan vatandaşlar ocak ayı içinde emeklilik için başvurularını yapabilecek. Ardından da vatandaşlar şubat ayından itibaren ilk maaşlarını alabilecek.

DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT kapsamında olup da emekliliği bekleyen on binlerce çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu'larına (SGK) akın etti. Vatandaşlar dün sabahın erken saatinden itibaren borçlanma ve prim gün sayısını hesaplatmak için SGK bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. EYT kararının açıklanmasının ardından ayrıca birçok ilde davullu zurnalı kutlamalar yapıldı. Araç konvoyu düzenlenerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi gerçekleştirildi.

E-DEVLET KİLİTLENDİ

Yoğunlukta 2023 yılı asgari ücret tutarı çerçevesinde yüzde 54,66 artacak ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek doğum ve askerlik borçlanmasından etkilenmek istemeyenler ağırlığı oluşturdu.

Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından borçlanma başvuruları için e-Devlet'i kullanmak istediğini söyleyen Mehmet Fatih Uzun, "Gece 2'ye kadar uyumadım başvuru yapmak için bekledim. Ancak o saatte bile yoğunluktan dolayı işlem yapamadım. Sabah yine deneyip başvuru yaptığımda işlemlerin aynı yavaşlıkta olduğunu görünce buraya geldim ve borçlanma başvurumu burada hallettim" şeklinde konuştu.

İLAÇ GİBİ GELECEK

EYT düzenlemesi vatandaşlarda büyük sevince yol açtı. İşte vatandaşların EYT düzenlemesiyle ilgili görüşleri:

Serdar Aksu: EYT'nin çıkması muhteşem bir müjde oldu. Devletimizin bize böyle bir ikramda bulunması özellikle yaş sınırlamasının kaldırılması bütün herkesi çok mutlu etti.

Mehtap Taşdemir: İlk işim en yakın SKG'ya gelmek oldu. Bu emeklilik bize ilaç gibi olacak. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun.

AİLEME ZAMAN AYIRACAĞIM

Celal Salta: 8296 prim günüm var. 49 yaşındayım. Her ne kadar ileri yaşta olmasam da uzun yıllar çalışmanın verdiği bir yorgunluk var. Artık kendime, aileme, hobilerime zaman ayırabileceğim.

Yaşar Işık: Primlerim dolmuştu ama yaş kısıtlaması olduğu için emekli olamıyordum. Verilen bu karardan çok memnunum. Maddi olarak rahatlayacağız, refaha kavuşacağız.

İrfan Yiğit: Bizler için gerçekten çok güzel bir adım atıldı. Yapılan hizmetleri, adımları milletimiz görmeli hak edene hakkını teslim etmeli.

HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL

Mehmet Yaban: EYT'nin çıkmasına biz çok sevindik. Primim yetmiyordu. Askerlik borçlanması yapıp emekli olmayı düşünüyorum. Böyle güzel bir müjdeyle halkı sevindirdiği için Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun.

Serdar Bora: EYT'nin çıkmayacağını söyleyip insanları umutsuzluğa ittiler, çok şükür Cumhurbaşkanı'mız duruma el attı ve emekli olacağız.

Yılmaz Kurt: Son günlerde alım gücümüzde düşüş vardı. EYT ile devletimiz vatandaşlara çok büyük katkı sağlanmış olacak. Böyle bir kararı almak her yiğidin harcı değil, çünkü büyük bir ödeme söz konusu.

ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK

Ramazan Albayrak: 'EYT çıkmaz, boşuna beklemeyin' diyorlardı. Cumhurbaşkanı'mız söylediği her sözün arkasında duran bir isim ve bu sorunu da cözdü. Yaş sınırlamasının kaldırılması çok güzel oldu.

Cihangir İstek: Devletimiz çok büyük bir fedakarlık yaptı. Verilen hizmetleri milletimiz görmeli ve destek vermeli. Önceki hükümetlerin yaptığı yanlışları Cumhurbaşkanı'mız düzeltiyor, sıkıntıları süpürüyor.

Ali Sarısu: EYT için çok bekledik ama mutlu sona ulaştık. Prim günümü tamamlamama az bir süre vardı, onu da askerlik günlerimi saydırarak emekli olacağım. Şimdi borçlanma başvurumu yaptım.

Hatice Saka: Yılbaşından sonra doğum ve diğer borçlanmaların fiyatlarının artacağını duyduk ve başvurumuzu yapmaya geldik. 2 çocuğum için de borçlanıp emekli olacağım.

Rabia Şenol