Kurak kış susuz bıraktı
Dünya genelinde yaşanılan kuraklık Türkiye'yi de vurdu. Özellikle büyükşehirlerdeki barajlarda doluluk oranı alarm vermeye başladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 08:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 08:04
Kış da sonbahar gibi kurak başladı. Yağışların az olması sebebiyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyeye düştü.
İstanbul'daki barajların doluluğu, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla yüzde 13,86 azaldı; geçen yıl 27 Aralık'ta yüzde 47,44 olan oran, 33,58'e geriledi.
Kocaeli'nin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda da durum farklı değil. Tam doluluk kapasitesi 51 milyon 13 bin metreküp olan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15 azaldı.
Sivas'ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı ise alarm veriyor. Kuraklık yüzünden şehirde aylardır planlı olarak su kesintileri uygulanıyor.
KAAN ZENGİNLİMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız