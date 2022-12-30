Emeklinin maaşı ocak zammına yetişecek

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına son altı ayın enflasyonuna göre yapılacak zam oranı da belli olacak. Tahminlere göre emekli maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 16-17 civarında bir artış yansıyacak. Maaşlara refah payının da eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajların da emekli maaşlarının sadece enflasyon oranı ile sınırlı kalmayacağı yönünde olduğunu ifade ediyor. En düşük emekli aylığının seyyanen zam yapılarak 5 bin liraya çıkarılması, emekli maaşlarına da yüzde 15-20 arasında bir refah payının eklenebileceği belirtiliyor. Böylece emeklinin ocak zammının yüzde 40'a yaklaşabileceği konuşuluyor.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ