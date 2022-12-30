Ticaret Bakanlığı 92 denetmen yardımcısı alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile ticaret denetmen yardımcısı alınacak.

Bu kapsamda, 36 ziraat mühendisi, 18 gıda mühendisi, 16 kimya mühendisi, 9 tekstil mühendisi görevlendirilecek. Kimya öğrenim dalında 7, biyoloji öğrenim dalında da 6 kişi istihdam edilecek.

Giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, belirtilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılacak.

Sınav başvuruları, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı-Kariyer Kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarih, yer ve saat bilgisi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.