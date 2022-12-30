Erdoğan ve Bahçeli görüşmüştü...Seçim tarihi belli oldu iddası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli dün Beştepe'de bir araya gelmişlerdi. O toplantıda 2023 Haziran ayında yapılması gereken seçimlerin 9 Nisan 2023 günü yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli dün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı olan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan'a 99 adet gül verirken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.
AK Partili isimlerden öğrendim...
Ziyarette ne konuşulduğu merak konusu olmuştu. tv100 ekranlarında yayımlanan Sağlı Sollu'da gazeteci Barış Yarkadaş, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin AK Parti kulislerinde konuşulanları aktardı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra AK Partili isimlerle görüştüğünü belirten Yarkadaş, ili liderin üzerinde anlaştığı seçim tarihini şu sözlerle duyurdu:
Seçim 9 Nisan'da istifalar alınacak...
"Bugün Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesinin öncesi ve sonrasında tanıdığım AK Partilileri aradım, seçimlerin 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmasının konuşulduğu hatta listelere girmesi beklenen İl Başkanlarının önümüzdeki günlerde istifalarının alınacağı söylendi."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız