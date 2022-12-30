Martı, yerli harita ve şehir içi navigasyon uygulaması için çalışmalara başladı

Martı, Türkiye'de yerli harita ve şehir içi navigasyon hizmetini tamamen Türk mühendislerle hayata geçirmek üzere testlere başladı.

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu milyonlarca yolculuk verisiyle kendi navigasyon sistemini üretmeye karar veren Martı, şehir içi navigasyonda yerli bir alternatif yaratmayı hedefliyor.

İlk testler TAG uygulaması üzerinden yapılacak ve biriken data ile sistem giderek iyileştirilecek.

Martı'nın hazırlıklarına tüm hızlıyla devam ettiği, dünyada da Google Haritalar, Yandex Navi, Waze gibi örnekleri olan bu yeni hizmeti, İstanbul gibi büyük şehirlerde insanların yolculuklarını planlarken, en az trafikli ve maksimum tasarrufu sağlayacak rotalardan gitmelerini sağlayacak.