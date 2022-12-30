Dolar, 2022'yi 18,71 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, 2022 yılını 18,71 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 18:41, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 18:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7200
|18,7210
|18,7170
|18,7180
|Avro
|19,9540
|19,9550
|20,0000
|20,0010
|Sterlin
|22,5260
|22,6380
|22,5300
|22,6430
|İsviçre Frangı
|20,2500
|20,3530
|20,2230
|20,3250
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6900
|18,7700
|18,6870
|18,7670
|Avro
|19,9140
|19,9940
|19,9600
|20,0400
|Sterlin
|22,4660
|22,6760
|22,4700
|22,6800