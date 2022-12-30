MEB, liselerde 'sınıf içi değerlendirmeler' için öğretmenlere yol haritası hazırladı

Polislerin şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemeler yolda
Polislerin şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemeler yolda
YÖK'den önemli formasyon kararı...Artık tüm sınıflar alabilecek
YÖK'den önemli formasyon kararı...Artık tüm sınıflar alabilecek
Altının gram fiyatı 1.095 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.095 lira seviyesinden işlem görüyor
2023'te özel okullara ne kadar zam yapılacak?
2023'te özel okullara ne kadar zam yapılacak?
SGK'dan açıklama! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak
SGK'dan açıklama! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak
Kamu kurumlarına sözleşmeli kadrolu toplam 2 bin 218 personel alınacak
Kamu kurumlarına sözleşmeli kadrolu toplam 2 bin 218 personel alınacak
Emeklinin maaşı ocak zammına yetişecek
Emeklinin maaşı ocak zammına yetişecek
Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleştirildi
Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleştirildi
Belediyeden işçi maaşlarına yüzde 87 zam
Belediyeden işçi maaşlarına yüzde 87 zam
Sarp Sınır Kapısı'na telefon akını: Geçişler yüzde 358 arttı
Sarp Sınır Kapısı'na telefon akını: Geçişler yüzde 358 arttı
Bakan Bilgin: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'e intikal etti
Bakan Bilgin: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'e intikal etti
2023'te 16 resmi tatil gününden 7'si hafta sonuna denk geliyor
2023'te 16 resmi tatil gününden 7'si hafta sonuna denk geliyor
Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı
Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı
İmamoğlu'nun hakaret davası kararı, savcı tarafından istinafa taşındı
İmamoğlu'nun hakaret davası kararı, savcı tarafından istinafa taşındı
EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller
MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
Bakan Soylu polislere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı
Bakan Soylu polislere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
SGK binaları önünde EYT kuyruğu
SGK binaları önünde EYT kuyruğu
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, liselerde 'sınıf içi değerlendirmeler' için öğretmenlere yol haritası hazırladı

Liselerde öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek, değerlendirmek ve etkin bir şekilde geri bildirim sunmak amacıyla hazırlanan tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımına yönelik rehber kitaplar, öğretmenlerin erişimine açıldı- Tüm lise kademelerinde okutulan biyoloji, fizik, kimya matematik derslerini kapsayan rehber kitaplar, "performans görevi", "proje hazırlama" ve "poster sunumu" gibi destekleyici öğrenme araçlarını içeriyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 11:09, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 11:10
Yazdır
MEB, liselerde 'sınıf içi değerlendirmeler' için öğretmenlere yol haritası hazırladı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde "performans görevi", "proje hazırlama" ve "poster sunumu" gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve etkin bir şekilde geri bildirim sunmak amacıyla "sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları" hazırlandı.

Bakanlık, liselerde sınıf içi değerlendirmede yaygın kullanılan geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak, tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemleri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm lise kademelerindeki öğ-rencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen tamamlayıcı değerlendirmeye yönelik ölçme araçları geliştirildi.

Derslerde anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma bilişsel düzeylerindeki kazanımların ölçülmesi ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının çeşitliliğini artırmak için "performans görevi", "portfolyo", "proje hazırlama" ve poster sunumu" gibi tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımına yönelik öğretmen rehber kitapları hazırlandı.

Sınıflarda "süreç odaklı" değerlendirme anlayışına göre hazırlanan "sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları", ilk etapta tüm okullardaki lise kademelerinde okutulan biyoloji, fizik, kimya, matematik dersleri için uygulamaya girecek.

- Rehber kitaplar, "öğrenme için değerlendirme" anlayışı ile hazırlandı

Tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi, etkin bir geri bildirim sürecinin oluşturulması hedefiyle öğretmen rehber kitapları, "öğrenme için değerlendirme" bakış açısı ile hazırlandı.

Bu amaçla liselerdeki biyoloji, fizik, kimya ve matematik derslerinin her biri özelinde, öğretim programlarından farklı bilişsel düzeylerde 20'şer kazanım seçildi. Bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde tamamlayıcı ölçme ve puanlama araçları geliştirildi.

Bazı kazanımlar için açık uçlu sorular ve çalışma kağıtları da hazırlandı.

Seçilen kazanımlara yönelik tek bir ölçme aracı yerine kazanıma uygun çeşitli ölçme araçları geliştirildi. Bu ölçme araçlarının, öğretmenler tarafından örnek alınması ve diğer kazanımlara uyarlanması için rehberlik etmesi amaçlandı.

Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait genel beceriler ile derse özgü becerilerin hem geliştirilmesine hem de ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu.

- Sınıf içi değerlendirme örneklerinde iki bölüm bulunuyor

Rehber kitaplarda, sınıf içi değerlendirme örnekleri iki bölümden meydana geliyor. "Öğretmen sayfası" olan birinci bölümde, sınıf içi değerlendirme örneklerine ve bu örneklere ait açıklamalara yer verildi.

"Öğrenci sayfası" olan ikinci bölümde ise öğrencilere verilmek üzere hazırlanmış sınıf içi değerlendirme örnekleri yer aldı.

Öğretmen rehber kitaplarının her biri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "OGMMateryal" web sitesinde oluşturulan "Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesi" bölümündeki "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane" adresinde erişime açıldı.

Kitaplar ayrıca, Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) videolu anlatım şeklinde yayınlanacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
YÖK'den önemli formasyon kararı...Artık tüm sınıflar alabilecek
YÖK'den önemli formasyon kararı...Artık tüm sınıflar alabilecek
2023'te özel okullara ne kadar zam yapılacak?
2023'te özel okullara ne kadar zam yapılacak?
Bu proje ile kütüphanesiz okul kalmadı
Bu proje ile kütüphanesiz okul kalmadı
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Öğretmen, ders verdiği okula atla gidiyor
Öğretmen, ders verdiği okula atla gidiyor
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı

Bu Habere Tepkiniz

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Yılbaşında hava nasıl olacak?

Yılbaşında hava nasıl olacak?

Yılbaşına kısa bir süre kala kar yağışı ve hava durumu soruları da gündeme geldi.