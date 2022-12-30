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Türkiye Diyanet Vakfı 2022 yılında 40 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye'de ve 149 ülkede insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, 2022 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında 40 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 11:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 11:43
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Türkiye Diyanet Vakfı 2022 yılında 40 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, eğitimden sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, afetle mücadeleden acil insani yardımlara ve dini hayatı destekleme faaliyetlerine kadar hayata dokunan her alanda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre gayrisafi milli hasılaya oranla Türkiye'nin, dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu hatırlatan İzani Turan, "Hayırsever milletimizin destekleriyle insanların yardıma muhtaç olduğu zor günlerde her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yurt içinde Ramazan ve Kurban dönemlerinin yanı sıra deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerinin yanına koşarken yurt dışında da Türk milletinin yardımlarını bekleyen mazlumları yalnız bırakmıyoruz. 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar' hedefinden güç alarak ülkemizde ve dünyada toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişime yönelik her faaliyeti önemsemekte ve çıkılan bu hayır yolunda yapılan yardımlarla sevinç kapılarının anahtarı olmayı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Vakfımız 2022 yılında 40 milyondan fazla insanın yardımına koştu." dedi.

Yurt içinde 10 milyondan fazla kişiye yardım

Türkiye'nin 7'den 70'e millet olarak hayırda yarıştığını belirten Turan şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak en küçük ferdinden en büyüğüne kadar iyilik yolunda büyük gayretler gösteriyoruz, Elhamdülillah. Ülkemizde Ramazan ve Kurban dönemlerinin yanı sıra yıl içerisinde hayırseverlerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Toplumun her kesiminden olan gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım ulaştırmak için seferber oluyoruz. Ülkemizde 2022 yılında 700 bin fidan dikimi gerçekleştirdik, 1 milyon 246 bin kişiye Ramazan yardımı, 2 milyon kişiye kurban yardımı, 10 bin öğrenciye burs desteği, 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği, 1003 şubemizle 3 milyon ihtiyaç sahibine ayni ve nakdi yardım, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürüttüğümüz projelerle 2 milyon kişiye yardım, 2 milyon kişiye zekat yardımı, 150 bin kişiye adak ve akika gibi kurban yardımları olmak üzere yurt içinde 10 milyondan fazla kişiye dokunduk.

Ülkemizin bir gerçeği olan afetlere karşı hızlı ve doğru şekilde müdahale etmek amacıyla 6 ilde AFAD'ın çatısı altında arama-kurtarma ekipleri kurduklarını söyleyen Turan, "Kamu kurumlarıyla eş güdümlü hareket edecek söz konusu arama-kurtarma ekiplerimizin sayısını kısa sürede 81 ile çıkarmayı hedefliyoruz. 'Mobil mutfak tırımız', 'mobil ikram araçlarımız' ve 'mobil mescidimiz' ile olası afette bölgedeki insanların, sahada çalışan personellerin beslenme ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 'Beslenme Akreditasyon' sertifikası alan ilk sivil toplum kuruluşudur." dedi.

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