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Soylu açıkladı...Banka işlemlerinde artık eski kimlik kullanılmayacak

"Bu yıl Türkiye'deki nüfus idarelerimizde 29 milyon 808 bin yüz yüze işlem yapıldı. Yaklaşık 146 milyon işlem de e-Devlet'ten gerçekleşti"- "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonra bankalardan yeni kimliğin dışında işlem yapılmamasını sağlamaya çalışıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 14:21, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 14:23
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Soylu açıkladı...Banka işlemlerinde artık eski kimlik kullanılmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Türkiye'deki nüfus idarelerinde 29 milyon 808 bin yüz yüze, e-Devletten ise yaklaşık 146 milyon işlemin yapıldığını bildirdi.

Soylu, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti, işlemlerini yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra burada açıklama yapan Soylu, yıl içerisinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde hizmet yaptığını belirttiği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'deki nüfus müdürlüklerinde 11 bin 276 personelin çalıştığını bildiren Soylu, "Bu yıl Türkiye'deki nüfus idarelerimizde 29 milyon 808 bin yüz yüze işlem yapıldı. Bu şu demektir, 30 milyona yakın vatandaşımız nüfus idarelerimize girdi ve çıktı. Bunların her biriyle de arkadaşlarımız muhatap oldular. Yaklaşık 146 milyon işlem de e-Devlet'ten gerçekleşti. Nüfusmatik de son icatlarımızdan birisi. Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon işlem de nüfusmatiklerden yapıldı." dedi.

Başta ehliyet olmak üzere birçok işlemin nüfusmatiklerde yapılabileceğini belirten Soylu, gelecek pasaport işlemlerinin de nüfusmatiklerde gerçekleşebileceğini söyledi.

Yılda yaklaşık 2 milyon pasaport talebinin geldiğini aktaran Soylu, "Dünyada çip krizi olmasına ve pasaportlarda ciddi bir bekleme olmasına rağmen bu yıl Türkiye'de nüfus idarelerimize gelen pasaport talebi 4,5 milyonu aştı." diye konuştu

Normalde bir günde pasaport başvurusu sayısının 7-8 bin olduğunu ancak yakın zamanda sadece bir günde 77 bin 32 pasaport başvurusu yapıldığını dile getiren Soylu, "Geçen yıl verdiğimiz ortalama pasaport başvurusu 2 milyon 188 bin, bu yıl ise bugün hariç 4 milyon 588 bindir." açıklamasını yaptı.

Bu yıl sürücü belgelerinde de çok ciddi bir talep olduğunu belirten Soylu, "3 milyon 400 bin randevuyu geçen yıl verdik. Bu yıl 5 milyon 975 bin, yani 6 milyona geldi. Kimlik başvurusu geçen yıl 9 milyon 242 bindi, bu yıl ise 12 milyon 117 bin. Türkiye'de 75 milyon civarında kimlik yenilendi. Aslında 82 milyon verildi ama bazı kimlikler tekrar güncellendiği için yenilenmiş oldu." dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2023'te yeni kimlik kartı konusunda protokol imzalayacaklarını bildiren Soylu, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonra bankalardan yeni kimliğin dışında işlem yapılmamasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

2023'te Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Darphane ile bir çalışma yapılacağını açıklayan Soylu, "Hem kimliklerimizi yeni bir formatta çıkaracağız hem de ehliyetlerimizi Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şekilde çıkaracağız. Bu yeni bir ehliyet ve yeni bir kimlik almayı gerektirmeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi yerli ve milli pasaportunu bastığını belirten Soylu, "Bu yıl yaklaşık 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk. Şu ana kadar 652 bin pasaportu verdik. Bu yıl (yeni yıl) 11 milyon pasaport basabilme kabiliyetimiz olacak." dedi.

Dolandırıcılık ve suistimalin önüne geçebilecek elektronik kimlik doğrulama sistemini hayata geçireceklerini duyuran Soylu, "Nüfus ve vatandaşlık işleri şu anda bizim yüz akımız işlerdir. Yüzlerce kuruma altyapı sağlıyoruz. 2 bin 37 kuruma altyapı sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

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