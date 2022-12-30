Aile Bakanlığınca, 'Davranış Şekillendirme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitimin, mesleki kapasite ve becerileri geliştirmeye yönelik faaliyetler kapsamında, yatılı ve gündüz bakım hizmeti sunan kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 150 personele verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, eğitimde, başta öfke kontrolü olmak üzere olumlu davranışsal destek, uygulamalı davranış analizi, özel gereksinimli bireylerde kriz yönetimi ve davranış artırma-azaltma konuları yer aldı.

Uygulamada karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri ve vaka örneklerinin de yer aldığı eğitimde, personel alanında uzman akademisyenlerle birebir pratik yapma imkanı yakaladı.

- Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak çözümler geliştirildi

Eğitimde ayrıca problem davranışlarının önlenmesinin yanı sıra engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak çözümler geliştirildi. Yeni olumlu davranışların nasıl kazandırılabileceği ve artırılacağı konusu da uzman akademisyenler tarafından interaktif şekilde uygulamalı örnekler ve görsellerle desteklendi.

Öte yandan, engelli bireylerin iletişim, ilişki kurma, oyun becerileri, toplumsal beceriler ve toplumsal yaşama katılım, okulda başarı sağlama gibi becerilerinin geliştirilmesi konusu eğitimin odak noktalarından birisi oldu.