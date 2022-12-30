Kilis'te ağabeyini öldüren kişi intihar etti
Kilis'in Elbeyli ilçesinde ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 15:24, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 15:25
Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan M.Ç. (33) ile ağabeyi B.Ç. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
M.Ç'nin yanında bulunan tabancayla vurduğu B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan M.Ç, ilçe mezarlığına giderek annesinin mezarı başında aynı tabancayla intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız