Okuldaki şiddet olayını kaydettiği iddiasıyla darbedilen öğrenci şikayetçi oldu

İddiaya göre, lise öğrencisi N.G. (16), görüntüleri çektiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün ilçe merkezinde darbedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan N.G, kendisine saldıranları tanımadığını, okulda yaşanan olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Rapor alan N.G'nin darbedilmesine ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Olay

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, 28 Aralık'ta sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası, kaymakamlık tarafından soruşturma başlatılmış, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Darp olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmişti.