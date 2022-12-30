2022'de 17 bin 515 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı, 2 bin 366'sı tutuklandı

- İçişleri Bakanlığınca 2022 yılında PKK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 1186 terörist etkisiz hale getirildi, suç işleyip yurt dışına kaçan 133 şüpheli yakalanarak Türkiye'deki adli makamlara teslim edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda başta terör olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadele eden İçişleri Bakanlığı, 2022'de yurt içi ve dışında önemli operasyonlara imza attı. Bu kapsamda 884 PKK, 283 DEAŞ, El Kaide ve benzeri dini istismar eden örgüt ve 19 sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 1186 terörist etkisiz hale getirildi.

- PKK, DEAŞ ve sol örgütlere yönelik iç güvenlik operasyonları

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik 2022 yılında 128 bin 727'si kırsal alanda 3 bin 669'u şehirlerde olmak üzere 132 bin 396 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 bin 293 kişinin 4 bin 756'sı tutuklandı.

Operasyonlarda 1167 sığınak ve barınak imha edildi, 983 silah, 7 bin 831 kilogram patlayıcı, 274 el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın, 1112 el bombası, 429 bin 423 mühimmat ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

349 ailenin katılımıyla devam eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 1200 gün aşılırken bugüne kadar 39 aile evladına kavuştu.

Yurt içindeki terörist sayısının 120 civarına düşürüldüğü tespit edildi.

- Eren Operasyonları sürüyor

Büyük çaplı Eren Operasyonları serisi, 1 Ekim'de başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları ile 19 bölgede devam ediyor. 1 Ekim 2022-15 Nisan 2023 arasında 246 bölgeye yönelik planlanan 8 bin 555 operasyonun 4 bin 362'u gerçekleştirildi.

Operasyonlarda bugüne kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi, 346 sığınak ve barınak imha edildi, 218 silah, 340 el bombası, 100 mayın/EYP, 642 fünye, 846 tüp, 1191 kilogram patlayıcı, 54 dürbün, 86 telsiz, 87 bin 730 mühimmat ele geçirildi.

- Amanos, Tendürek ve Cudi dağları terörden temizlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından bu yıl yapılan operasyonlar sonucunda Amanos, Tendürek ve Cudi dağlarının teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

Ülke gündemini etkileyen olaylar arasında yer alan Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına ve Mersin'in Mezitli ilçesinde 26 Eylül'de polisevine yönelik terör saldırılarının failleri de etkisiz hale getirildi.

Bursa'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 2'si kadın, 3 terörist 17 Eylül'de, MLKP üyesi "Emre-Zafir" kod adlı Cebrail Gündoğdu 22 Ekim'de yakalandı.

Mersin'de polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

- Sol ve dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele

Sol terör örgütlerine yönelik yapılan 305 operasyonda 16'sı sağ, 3'ü teslim olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 714 kişinin 105'i tutuklandı.

DEAŞ, El Kaide ve benzeri dini istismar eden örgütlere yönelik düzenlenen 1399 operasyonda 279 sağ ve 4 teslim olmak üzere 283 terörist etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 2 bin 617 kişinin 559'u tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen 11 bin 544 operasyonda gözaltına alınan 17 bin 515 kişinin 2 bin 366'sı tutuklandı.

- Hrant Dink cinayeti davası hükümlüsü İskender, Kırgızistan'da yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmalarıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te saklandığı tespit edilen Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender, Kırgızistan Emniyet Birimlerince 26 Şubat'ta yakalandı. Türkiye'ye 26 Mart'ta getirilen İskender tutuklandı.

- Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş tutuklandı

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan Svilengrad'da gözaltına alındı. Göktaş, Türkiye'de 17 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak kırmızı bültenle aranan Atilla Önder, İspanya'da 22 Aralık'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk Interpol'ü ve iki ülkenin İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucu adli makamlarca aranan Sedat Peker suç örgütü üyesi Ahmet Emre Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türkiye'ye getirildi. Olur, "tehdit, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, basit yaralama, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 21 Eylül'de tutuklandı.

- Gürcistan'dan 6 şüpheli iade edildi

PKK/KCK'ya lojistik destek sağlayan Şevket Rabindüz ve Şehmus Rabindüz, İstanbul'da yerel olarak faaliyet gösteren "Düzyerler" suç örgütünün lideri Ahmet Düzyer, "kasten yaralama ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Eşyalar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından aranan Barbaros Alemdar, firari Barış Boyun liderliğindeki örgütün yöneticisi olduğu belirlenen ve "yağma" suçundan aranan Yusuf Günaydın ile elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütünün üyesi Muhammet Sağlam da Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 2013 yılında terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, ifadesinde saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye 30 Haziran'da getirildi.

- 73 şüpheli bulundukları ülkelerde yakalandı

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca, İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren suç örgütünün elebaşı Barış Boyun ile suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş ve aynı örgütün elebaşlarından Camgöz'ün de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin bulundukları ülkelerde yerlerinin tespit edilerek yakalanması sağlandı.

"Terör ve sınıraşan organize suçlar" başta olmak üzere birçok suç türüyle mücadele kapsamında 2002 yılı içinde yabancı muhataplarla ortak operasyonlar sonucu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve adli makamlara teslim edilen şüpheli sayısı 133 oldu.

- Türkiye 75 firari şüpheliyi ülkelerine teslim etti

Türkiye tarafından aralarında Avustralya'da faaliyet gösteren "Comanchero" suç örgütünün yöneticilerinden Mark Douglas Buddle ile aynı suç örgütünün yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmek isterken sahte pasaportla yakalanan Tony Haddad'ın da arasında bulunduğu 75 firari şüpheli ülkelerine teslim edildi.

Ayrıca İtalya'da faaliyet gösteren suç örgütü Ndrangheta'nın yöneticilerinden olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesı, 15 Kasım'da Antalya'da sahte kimlikle yakalandı. Camporesı'nın İtalya'ya iadesine yönelik işlemler sürüyor.

- Arananlar listesi kısaldı

İçişleri Bakanlığının operasyonları sonucu Terörden Arananlar Listesi'nde yer alanların da bulunduğu çok sayıda sözde terör örgütü yöneticisi etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa'da 16 Mayıs'ta canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar el Mızhen yakalandı. Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında 24 Mayıs'ta Osmaniye'nin Küllü köyü kırsalında "yeşil" kategorideki İranlı "Agit-Kotol" kod adlı Hakim Bedri ve "gri" kategorideki "Armanç Nesimi" kod adlı Beraat Boztemir etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda 24 Haziran'da sözde Botan Eyaleti Herekol bölgesinde sözde YJA-Star kadın sorumlusu gri kategoride aranan Arin kod adlı Şükran Alp etkisiz hale getirildi.

Emniyet ve jandarma tarafından 18 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kırmızı bültenle ve turuncu kategoride aranan Güvenpark saldırısı planlayıcılarından "Azat Kendal" kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında 16 Ağustos'ta Van'da turuncu kategoride yer alan "Evindar" kod adlı Tuğba Tambahçeci ve gri kategoride yer alan "Eylem" kod adlı Devlet Taşir etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu kapsamında 13 Aralık'ta Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten gri kategoride yer alan 2'sinin sözde YJA-Star sorumlusu "Sılav Koçer" kod adlı Behiye Kaçar ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan "Agit Nizip" kod adlı Yakup Demir olduğu tespit edildi.