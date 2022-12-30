Soylu-İmamoğlu arasındaki 'beni aradın, yardım istedin' tartışması sürüyor

İBB'ye 'terör soruşturması' açılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan "telefonla aradın, yardım istedin" tartışması devam ediyor.

İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İmamoğlu beni aradı, yardım istedi" iddiasında bulunmuştu. Soylu'nun açıklamasına göre, "İmamoğlu, hemşehri olduklarını belirterek, CHP Genel Merkezi'nin kendisini sevmediğini ifade ederek" yardım istedi. Soylu, çarşamba günü basın toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu bahsedilen kişi, İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin."

İSTİFA DAVETİ

Basın toplantısı sürerken tweet atarak Soylu'nun sözlerini yalanlayan İmamoğlu, "Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin." ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Bakan Soylu 'Saygılarımla' diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan."

Yine, toplantı devam ederken İmamoğlu'na yanıt veren Soylu da, "İstanbul'da yardım toplarken yardımla ilgili bu yardımın kanunlara uygun olmadığını, yani böyle bir yardım toplanmayacağını tespit ettikten sonra çok doğal olarak o yardım toplanan paralara el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi zaten bana karşı. Biz hemşehriyiz, ne olursun beni onlara ezdirme'" diyerek iddialarını sürdürmüştü.

"BENİ ARADIN, YARDIM İSTEDİN" TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Soylu ve İmamoğlu'nun tartışması sosyal medya hesapları üzerinden dün de devam etti.

Soylu, "İmamoğlu, basın açıklamamızdaki telefon görüşmesi konuşmasına verdiği cevapta 'Süleyman Soylu'yu aramadım' demiş. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" mesajını paylaştı.