7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Aksoy, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki kızın Nazilli'deki müdahale sonrası İzmir'e sevk edildiğini belirtti.

İlçede tedavileri sürenlerden 3'ünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini, birinin ise hayati tehlikesinin olmadığını ancak tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını dile getiren Aksoy, "7 cenazeyle ilgili olarak da otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna sevkleri yapıldı. Şu anda orada adli tıpta gerekli otopsi çalışmaları gerçekleştirilecek." dedi.

Aksoy, süreci bütün kurumlarla bütün birimlerle yakından takip ettiklerini vurguladı.

Olay anından itibaren ilgili kurumların her türlü müdahaleyi yaptığını ifade eden Aksoy, "Çevre binalara herhangi bir hasar oluşturmadan bu şekliyle sonuçlanan bir kaza. O bizim bir tesellimiz oldu ama 7 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi bizi son derece üzmüştür. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

- Soruşturmanın detayları ve yaralıların isimleri

Vali Aksoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerin olayla ilgilerinin Başsavcılık tarafından değerlendirileceğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Cennet Yeldi, biraz önce bahsettiğim kızımız. 2007 doğumlu, İzmir'e sevk ettiğimiz, durumu biraz ağır olan bir vatandaşımız. Mustafa Görkem Balkın, tüpü değiştiren görevli arkadaşımız. O da yaralı. Osman Sakıcı da iş yerinde çalışan bir arkadaşımız. Merve Bayar yine iş yeri çalışanı. Diğeri de Hasan Pehlivan adlı bir müşteri. Bunlar da yaralı olarak şu anda Nazilli Devlet Hastanemizde tedavilerine devam ediliyor. Diğer kimlik çalışmaları otopsi neticesi netleşeceği için şu anda herhangi bir kimlik açıklaması yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde adli tıp raporları, otopsi sonuçları ortaya çıktıktan sonra kimliklerini açıklayacağız."

Bir gazetecinin, patlamanın meydana geldiği iş yerinde sanayi tüpü kullanıldığı iddia edildiğini söylemesi üzerine Aksoy, "Konunun uzmanları, iş güvenliği uzmanları, ilgili kurumlarımız büyük bir titizlikle bu soruşturmayı yürütüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda gerek emniyet teşkilatı gerek itfaiye teşkilatımız gerek belediye teşkilatımız hepsi kendi bilgi ve belgelerini Cumhuriyet Başsavcılığımıza vererek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılması konusunda her türlü gayreti ortaya koyacaklardır. Bu tür iddialar var mıdır? Varsa doğru mudur? Bunlar Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışması sonrası ortaya çıkacaktır." yanıtını verdi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.