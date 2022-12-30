Adliye otoparkında bir araçta silah bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun Adliyesi otoparkında bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız silahlar ile mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 17:41, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 17:42
İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinin Samsun Adliyesi'nde görevli personeli, bir ihbar üzerine çalışma başlattı.
Adliyenin arkasındaki otoparkta belirlenen araçta arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör, 82 fişek ile 39 kartuş ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız