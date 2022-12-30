Yılın son günü benzine zam geliyor
31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 18:05, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 18:05
Yılın son günü benzine zam geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM GELİYOR
31 Aralık itibariyle benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.02 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.62 liradan satılıyor.