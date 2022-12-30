İzmir'de vinç kazasında ölü sayısı 4 olarak güncellendi

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkıldı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın 17.35 sıralarında vinç yükseltme çalışmaları sırasında olduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Vincin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi konteyneri var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ilave vinç daha temin edildi. O konteynerin üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Umarım bundan sonra can kaybımız artmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

Köşger, adli sürecin başladığını belirterek savcıların sahada incelemeler yaptığını, vefat eden vatandaşlarla ilgili adli sürecin tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Her türlü kanuni sürecin yürütüleceğini aktaran Köşger, "Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Burası yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında, o süreçlerde bir ihmal varsa değerlendirilecek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı da kaza yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.