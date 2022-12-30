Mal Müdürlüğünde zimmete para geçirme soruşturmasında 2 tutuklama
Burdur'un Tefenni ilçesindeki Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 22:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 22:02
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Aralık'ta ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2 kamu görevlisi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız