İzmir'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum." paylaşımı yaptı.

- Olay

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün 17. 35 sıralarında 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmüştü.

Vali Köşger, kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha olduğunu açıklamıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilmişti.