Ronaldo yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon euro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak. En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin 2. sırasında 168,5 milyon dolarla futbolcu Messi, 3. sırasında ise 56'şar milyon dolarla basketbolcu Booker ve Towns yer alıyor
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.
Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon euro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.
Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.
İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 euro (dönemin kuruyla 674 milyon dolar) karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız