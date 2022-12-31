AnadoluJet'in İstanbul-Şırnak direkt uçuşları 2 Ocak'ta başlayacak
Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na direkt uçuşların 2 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 13:40, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 13:07
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yurt içi uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. 2 Ocak itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen-Şırnak direkt uçuşlarımız başlıyor." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız