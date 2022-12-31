Konya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü
Konya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 14:33, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 14:34
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi Akörenkışla mevkisinde Nebi Tüzün yönetimindeki 06 BJF 005 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Tüzün ile araçtaki Yaşar Doğan yaşamını yitirdi.
Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma ekiplerine teslim oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız