THY'nin 393'üncü uçağı filoya katılıyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı 393'üncü uçak, Boeing 787-900 Dreamliner tipi yolcu uçağı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 15:24, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 15:26
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 393'üncü uçağın filoya katıldığını duyurdu.
Ekşi, paylaşımında, "2023 yılına 1 gün kala filomuza yeni bir uçak ekliyoruz. 2003'de 65 uçağımız var iken 2023'e 393 uçak ile giriyoruz. Şükürler olsun." ifadelerine yer verdi.
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde THY ekibi tarafından teslim alınan Boeing 787-900 Dreamliner tipi yolcu uçağı, TC-LLU kanat kodu ile tescil edildi.
Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak
Charleston Havalimanı'ndan yola çıkan yeni THY uçağının akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız