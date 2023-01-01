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Bu yıl teknolojiye doyduk

Yapay zeka, nesnelerin interneti, blokchain, Metaverse ve NFT gibi sayısız teknolojiyi deneyimlediğimiz bir yılı geride bıraktık. Filmlerde gördüğümüz dijital yeniliklerin hızlanmasıyla birlikte akıllı evlerden mobil uygulamalara, finansal araçlardan giyilebilir teknolojilere kadar adeta teknoloji kuşandık.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 07:29, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 07:30
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Bu yıl teknolojiye doyduk

2022 yılı teknoloji ve ürünlerine daha fazla alıştığımız bir yıl oldu. Akıllı ev sistemleri, giyilebilir teknolojiler, artan sosyal medya kullanımı ve tabii ki yeni akıllı telefon modelleriyle deyim yerindeyse teknoloji kuşandığımız bir sene oldu. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan sayısız önemli gelişme arasında öne çıkanları derledik. 2022'de dijitalleşme ile geçecek yüzyılların provası yapıldı diyebiliriz. Dijitalleşme, mobil iletişim, yapay zeka, nesnelerin interneti ve siber güvenlik gibi teknolojik unsurların hayatımızın her alanında hissedildiği bir yıl geride kaldı. Bununla beraber 2023 ve sonrasında bu dijital yeniliklerin her alanda daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYA İÇİN YAŞIYORUZ

Pandemi ile başlayan evden çalışma bazı şirketlerce devam ettirilse de video görüşme ve online toplantılar günlük hayatın bir parçası haline geldi. WhatsApp, Instagram ve Telegram başta olmak üzere vatandaşlar da telefonla konuşmak yerine görüntülü aramaları tercih etti. Sosyal medya ve benzeri platformlara olan teknoloji bağımlılığımız rakamlara da yansıdı. İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 85 oldu. 'We Are Social' verilerine göre, ülke olarak sosyal medyada günlük süre 3 saat 3 dakika harcarken bu rakamlarla dünya ortalamalarının önünde yer aldık. En çok Instagram kullanan beşinci ülkeyiz. 53 milyon 550 bin kullanıcı ile en aktif takipçilerden olduk. Facebook, 34 milyon Türk kullanıcıyı ağırlıyor ve Türkiye'yi Facebook'ta en aktif 14. ülke yapıyor.

Dünyada 486 milyon kullanıcısı olan Twitter, Türkiye'de 18 milyon kullanıcıyı ağırlıyor. TikTok'ta 30 milyon 826 bin kullanıcıyla 9'uncu, Snapchat'te 15 milyon 400 bin kullanıcıyla 10'uncu, Youtube'da 57 milyon 700 bin kullanıcıyla 12'inci sıradayız. Küresel kullanı sayısı, 2022'nin son aylarında 5,34 milyara ulaştı. Küresel mobil nüfus 93 milyon arttı ve insanlığın yüzde 67'si artık bir tür akıllı telefonu kullanıyor. Öte yandan, 2023'ten itibaren yapay zeka ile üretilen müzik, yapı ve sanat eserlerini daha sık göreceğiz Dijital paraları deneyimleme fırsatımız olacak. Mobil teknolojiler sayesinde ulaşımda akıllı şehirlerin daha da öne çıkması bekleniyor.

METAVERSE ARTIK HAYATIMIZDA

Metaverse'in hayatımıza girmesi, NFT'lerin (Non-Fungible Token -Değiştirilemeyen Token) kullanılmasıyla daha da hızlandı. Kripto para ve blockchain ile desteklenen metaverse dünyası 2022 yılının en önemli trendlerinden biri haline geldi. Metaverse'ten arsa alımıyla başlayan moda alışveriş, defile ve konserlere kadar ilerledi. 2022, e-ticaret açısından önemli gelişmelere sahne oldu. E-ticaret, bu yıl da rekor büyümesini devam ettirdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, Türkiye genelinde elektronik ortamda ticaret hacmi 2022 sonunda 700 milyar TL'ye ulaşmış olacak. E-ticaret yapan işletme sayısı ise 800 bine yükselmiş durumda.

ELON MUSK'I KONUŞTUK

2022'ye damga vuran isim ise Elon Musk oldu. Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Çoğu kişiye göre Musk, şov yapmayı ve konuşulmayı seviyor. Kimilerine göre bu davranışlar narsizim, kimilerine göre planlı bir ekonomik strateji olarak kendini gösteriyor. Özellikle para piyasaları konusunda yaptığı yorumlar geniş tartışmalara neden oluyor.

2022'NİN TRENDLERİNİ SİZİN İÇİN DERLEDİK

2022 özellikle pandemi sonrasında giyilebilir teknolojilerin zirve yaptığı bir yıl oldu. Birçok yenilik ve keşif ticari ürün olarak hayatımıza girdi. Akıllı bileklik, görüntü kaydeden gözlük, kandaki şekeri ölçen çipler, fitness takipçisi yüzük ve vücut ısısını düzenleyen tişört derken giyilebilir teknolojiler artık hayatımızın her alanını kapsıyor. Kısa süre öncesine kadar birkaç saatimizi harcadığımız bu cihazlarla artık 24 saatimizi geçiriyoruz. Gözlük veya tırnak kenarına takılan vücuda yansıyan UV ışınlarını ölçen sensör, duruş bozukluğu, adım kalitesi gibi konularda analiz yapan akıllı ayakkabılar, son yılların gözdeleri arasında yer alıyor.

Orhan Orhun Ünal

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