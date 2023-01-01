Köy Yaşam Merkezi, çocuklara eğitim yuvası kadınlara da gelir kapısı oldu

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde atıl durumundaki okullar, Köy Yaşam Merkez'lerine dönüştürüldü.

Dönüştürülen okullardan biri olan ve merkeze 35 kilometre mesafedeki Kuruca köyünde bulunan Köy Yaşam Merkezi'nde ana sınıfı ile 1. ve 4. sınıf öğrenciler eğitim görürken, Halk Eğitim Merkezi'nce düzenlenen el sanatları, giyim, dikiş, nakış kursunda da yöredeki vatandaşlar mesleki eğitim alıyor. Köy Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler ders aralarında tarımdan spora birçok alanda vakit geçirirken, kadınlarda kurslarda öğrendiği el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Köy Yaşam Merkezi'nin 6 kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Müdür Rezzan Hansu, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yürütmüş olduğu proje çerçevesinde bakımsız olan okulumuz, tekrar onarıldı ve çok güzel bir yaşam alanına dönüştürüldü. Burada çocuklarımız bir taraftan eğitim görürken, kadınlarda el emekleriyle hem kendilerine hem çevrelerine çok güzel ürünler çıkarıyor. Kursa gelen kadınlar, her şeyi öğrenebiliyor. El sanatları ve giyim kursunda bayağı iyiler. Kendim de şahit oluyorum ve yakından takip ediyorum. Burada 6 kişiye istihdam sağlanmış durumda. Bu da hem bizim için hem köy halkı için hem de kadınlar açısından çok güzel bir şey. Günlerimiz de dolu dolu geçiyor bizler ve çocuklar için" dedi.

Öğrencilerin ders aralarında sportif aktiviteler yaptığını da belirten Hansu, "Çocuklar burada bütün dersleri görüyor. Sınıf öğretmeni olduğum için bütün dersleri vermeye çalışıyorum. Onun dışında sosyal alanları çok geniş. Spor alanından tarım alanına, survivor parkuru var ve çocuklar oralarda oyunlarını da oynuyor" şeklinde konuştu.

Köy Yaşam Merkezi'ndeki kursta kadınlara eğitim veren usta öğretici Zeynep Çağırman ise, "Burası yaşam merkezi olduktan sonra güzel bir ortamımız oldu. Öğrenciler ve velilerimiz bir arada. Her kursiyer kendi ihtiyaçlarını gideriyor, nevresimlerini yapıyorlar, dışardan sipariş alıp getirip yapabiliyorlar, satabiliyorlar ve kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar. Güzel ve hoş bir ortamımız var, onları için de hobi oluyor" dedi.