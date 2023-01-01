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Adalette reform niteliğinde adımlar

Türkiye 2002'den bu yana adalet alanında önemli adımlar attı. Kadın hakim sayısı yüzde 151, kadın savcı sayısı yüzde 129 artış gösterdi. 6 bin 113 olan ilk derece mahkemelerinin sayısı ise yüzde 94 arttı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 08:40, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 08:46
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Adalette reform niteliğinde adımlar

Türkiye'de, son 20 yılda, eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden ulaşıma, ekonomik büyümeden enerji atılımlarına kadar pek çok alanda önemli işler yapılırken adaletin hızlı ve adil bir şekilde tesis edilmesi için de önemli adımlar atıldı.

SAVCI SAYISI ARTIRILDI

Adalet alanında yapılan önemli adımlardan biri, yargı işleyişindeki kadın hakim ve savcılarının oranının artırılması olarak göze çarpıyor. 2002 yılında 6 bin 113 olan kadın hakim sayısı 2022 yılına gelindiğinde yüzde 151 oranında artarak 15 bin 394 oldu. Yine 2022 yılında 3 bin 236 olan kadın savcı sayısı yüzde 129 artışla 7 bin 440'a ulaştı.

406 AİLE MAHKEMESİ KURULDU

Yine son 20 yılda mahkeme sayılarının artırılması sayesinde vatandaşların adalet mekanizmasına kolaylıkla ulaşabilmesi sağlandı. Bu kapsamda 2002 yılında 3 bin 581 olan adli yargı ilk derece mahkemelerinin sayısı, 2022 yılına geldiğinde yüzde 94 oranında artarak 6 bin 950 oldu. İdari yargıdaki ilk derece mahkemelerinin sayıları da arttı. 2002 yılında 146 olan sayı 2022 yılına gelindiğinde yüzde 47 artarak 214'e yükseldi. Yine bu dönemde ilk defa 15'i faal olmak üzere 18 adet Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu. Sadece aile davalarına bakan 406 mahkemede yine bu dönemde kuruldu.
2010 yılında sendika özgürlüğü, kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanındı. Yine 2010 yılı içerisinde bilgi edinme hakkı ve bireysel başvuru hakkı vatandaşlara tanındı.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Kadın ve Çocuk Hakları konusunda kapsamlı değişikliklere gidildi. Kadınların eğitim, çalışma ve seçilme haklarının önündeki fiili engeller kaldırıldı. Kadına karşı işlenen suçlarda cezalar artırıldı, aile mahkemeleri kuruldu, çocuk koruma kanunu çıkarıldı, kefalette eşin rızasının aranması şartı getirildi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri kapsamında, 152 adet adli görüşme odaları ve 167 adet adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ilk defa kuruldu. 2017 yılından bu yana uygulanan uzlaşma dosyalarında da büyük bir başarı sağlandı. Sisteme giren 2 milyon 682 bin 794 adet dosyanın, 1 milyon 345 bin 463'ünde uzlaşma sağlandı.

HARUN SEKMEN
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