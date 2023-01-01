EYT'de kıdem tazminatına dikkat!
EYT'de kıdem tazminatına dikkat!
Adalette reform niteliğinde adımlar
Adalette reform niteliğinde adımlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
E-ticaret yasası devrede: 2023'te çok şey değişecek
E-ticaret yasası devrede: 2023'te çok şey değişecek
Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?
Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?
2022'de kaç hasta randevusuna gitmedi?
2022'de kaç hasta randevusuna gitmedi?
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Park alanlarında 'aile sağlığı merkezi' yapılabilecek
Park alanlarında 'aile sağlığı merkezi' yapılabilecek
Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
'2023'te de eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz'
'2023'te de eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz'
ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı
ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı
Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu
Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı, 350 müfettiş yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı, 350 müfettiş yardımcısı alacak
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Çevre Bakanlığı 383, Orman Genel Müdürlüğü 109 personel alacak
Çevre Bakanlığı 383, Orman Genel Müdürlüğü 109 personel alacak
EYT'nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
EYT'nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
Akşener ikna mı oldu?
Akşener ikna mı oldu?
Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61
EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti
EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti
7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı
7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı
Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Kimlik, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
Kimlik, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
2022 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
2022 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Nebati: Türkiye, en az borçlu ülkeler arasında
Bakan Nebati: Türkiye, en az borçlu ülkeler arasında
Yılın son günü benzine zam geliyor
Yılın son günü benzine zam geliyor
Soylu-İmamoğlu arasındaki 'beni aradın, yardım istedin' tartışması sürüyor
Soylu-İmamoğlu arasındaki 'beni aradın, yardım istedin' tartışması sürüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EYT'de kıdem tazminatına dikkat!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifinin haftaya TBMM'ye sunulması bekleniyor. EYT sorunu çözüldü. Şimdi de kıdem tazminatı gündemde. Kıdem tazminatı hangi yöntemle ödenecek? Vatandaşlar EYT için hem e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirirken hem de SGK'ya başvurmakta. Peki Aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT'lilerin kıdem tazminatında nelere dikkat edilmeli?

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 09:05, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 09:06
Yazdır
EYT'de kıdem tazminatına dikkat!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Hükümet, teklifin ocak ayında yasalaşmasını öngörmekte. EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte özellikle emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden kişilerin kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin haklarına ilişkin işçinin ve işverenin kafasında pek çok soru işareti bulunuyor.İşveren tazminatı peşin ödemek zorunda, taksit için ise işçinin onayı gerekiyor. İşte bütün ayrıntılar...

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün köşe yazısına göre: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin, ocak ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. EYT sorunu çözüldü ancak şimdi de EYT'liler için kıdem tazminatı merak konusu. İşveren tazminatı peşin ödemek zorunda, taksit için ise işçinin onayı gerekiyor. İşte bütün ayrıntılar...

ÖNCE İSTİFA SONRA AYLIK

EYT'lilerin düzenlemenin yasalaşması sonrası gerekli şartları sağlamaları halinde ilk yapmaları gereken, işyerlerinden aylık bağlatma gerekçesi ile istifa etmek. İşveren bu noktada kişinin beyanına güvenebileceği gibi 'SGK'dan emekli olabilir' yazısı getirmesini de isteyebilir. İşverenin böyle bir talebi olması halinde işçi bu belgeyi SGK'dan alıp işverene sunmak durumundadır.

İstifa eden işçi, işverenin işten çıkışını yapması sonrası SGK'dan aylık tahsis talebinde bulunabilir. Bu talebin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi mümkün. Düzenlemenin 15 Ocak 2023 tarihinde yasalaştığını varsayarsak, 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacak aylık talepleri için SGK, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren aylık hesaplayacak. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren hesaplanan aylıklar, SGK'nın kişinin başvurusu esnasında kişiye verdiği tahsis numarasının son hanesine göre şubat ayının 17'si ila 24'ü arasında yatırılacak. Bu tarihlere aylığın yetiştirilememesi halinde birikmiş aylıklar kişilere en kısa sürede ödenecektir. Yani aylığın ödenmesindeki gecikme herhangi bir maddi kayıp yaratmayacak.

PEŞİN ÖDEMEK GEREKİYOR

Halihazırda özel sektörde çalışmakta olan EYT'li işçiler, aylık bağlatmak için işyerlerinden istifa ettiklerinde kendilerine kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Buradaki tek şart, işçinin aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmasının olması. Bu şartı sağlayan işçilere işverenin makul bir süre içerisinde kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.

Kıdem tazminatı kural olarak işçiye peşin olarak ödenmek zorundadır. Ancak işçinin onayı olursa kıdem tazminatı taksitlendirilebilir. Diğer yandan taksitlendirilmiş kıdem tazminatı için de yazılı bir protokol düzenlenmesi işçinin lehine olur. Örneğin kıdem tazminatının dört eşit taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise bu durumda kıdem tazminatı taksitlerinin hangi tarihlerde ödeneceği protokol ile kayıt altına alınmalıdır. Aksi taktirde işverenin taksitleri geciktirmesi işçiyi mağdur edebilir.

BUNLARI BİLİN!

İşveren işçiyi kıdem tazminatını taksitlendirmeye zorlayabilir mi?

Kıdem tazminatı ancak işçinin onayı ile taksitlendirilebilir. İşçinin onayı olmazsa işveren kıdem tazminatını peşin olarak ödemek zorundadır. İşverenin böyle bir zorlamasının olması halinde işçi önce arabuluculuk sonra mahkeme yoluna giderek kıdem tazminatını talep edebilir.

Aynı işyerinde devam edecek işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

EYT'li işçilerden aylık bağlatmak için istifa eden ancak aynı işyerinde çalışmaya devam edecek işçilerin önünde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenekte işverenlerinden kıdem tazminatlarını ödemelerini talep edebilirler ve 2023 yılındaki kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretleri üzerinden ve yine 2023 yılının kıdem tazminatı tavanına tabi olmak kaydıyla kıdem tazminatlarını alabilirler. İkinci seçenek ise 2023 yılındaki istifa tarihinde kıdem tazminatı talep etmeyip aynı işyerinde çalışmaya devam edip birkaç yıl sonra o işyerinden ayrılırken kıdem tazminatı talep etmektir. Bu seçenekte ikinci kez işten ayrılma tarihindeki kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret ve o tarihteki kıdem tazminatı tavanına tabi olarak kıdem tazminatının ödenmesi gerekecektir. İkinci seçenekte hem giydirilmiş ücretin hem de kıdem tazminatı tavanının yükselmiş olması nedeniyle işçi avantajlı olacaktır. Ancak bu durumda ikinci kez işten ayrılma nedeninin de kıdem tazminatına hak kazandıracak bir neden olması zorunluluğu söz konusudur. Bu nedenle EYT'li işçilerin hem de işverene Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlandığı bir dönemde tazminatlarını almaları yerinde olacaktır.

Tazminat nasıl hesaplanır?

İşçilerin kıdem tazminatları, çalıştıkları her bir tam yıl için bir aylık giydirilmiş ücretleri tutarındadır. Giydirilmiş ücret; işçiye nakit olarak ödenen ücrete ilave olarak düzenli şekilde sağlanan ayni yardımları da içeren ücrettir. Örneğin işverenin her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye vermesi halinde bu ikramiyenin aylık tutarı ve işyerinde yemek veriliyorsa yemek bedeli bu tutara ilave edilir. Bu şekilde hesaplanan giydirilmiş ücret üzerinden işçinin çalıştığı her yıl için bir giydirilmiş brüt ücrete göre hesaplanan kıdem tazminatı kendisine ödenir. Bir yıldan az süreler için oranlama yaparak kıdem tazminatı hesaplanır.

Ödenmezse işçi ne yapabilir?

İşverenin işçiye kıdem tazminatını ödememesi halinde işçinin önce arabulucu sonra mahkeme yoluna gitmesi gerekir. Diğer yandan ödenmemiş kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilir.

Kıdem tazminatında zaman aşımı kaç yıldır?

Kıdem tazminatında zaman aşımı 5 yıldır. Bu nedenle devam eden çalışmalarda bu riskin alınmaması adına kıdem tazminatının talep edilmesi işçinin lehine olacaktır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Eski telefonlara kıyamıyoruz
Eski telefonlara kıyamıyoruz
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Şırnak petrolde son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştı
Şırnak petrolde son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştı
THY'nin 393'üncü uçağı filoya katılıyor
THY'nin 393'üncü uçağı filoya katılıyor
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta olacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta olacak

Bu Habere Tepkiniz

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ilişkin açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi
Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?