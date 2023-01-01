İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor

Tersanelerin kalifiye teknik personel ihtiyacını karşılamak için 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu, 218 öğrenciyle faaliyetini sürdürüyor.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı Gemi İnşaatı ve Su Altı Teknolojisi programları ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi Programındaki öğrencilere teorik eğitimler, sınıflarda ve okuldaki atölyelerde veriyor.

Rektörlük ile tersaneler arasında imzalanan istihdam garantili işbirliği protokolü kapsamında öğrenciler 3 dönem okulda teorik, bir dönem ise tersanelerde uygulamalı eğitim alıyor. Donanımlı yetişen öğrenciler, mezun olduktan sonra tersanelerde teknisyen olarak çalışma hayatına başlıyor.

Altınova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tımaç, AA muhabirine, kurumun alanında ihtisaslaşmış, özel bir okul olduğunu söyledi.

Öğrencilere iş garantisi verdiklerini belirten Tımaç, gelecek yıl elektrik ve enerji bölümünün eklenmesiyle okulun bölüm sayısının 4'e yükseleceğini aktardı.

Tımaç, istihdam özelliğinden dolayı okulun büyük rağbet gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okulumuz şu an tamamen dolu. Lokasyon olarak da çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi gözde illerin ortasında bulunuyoruz. Aynı zamanda buraya ulaşım da çok rahat. Öğrencilerimiz özellikle sanayide, işletmede yaptıkları uygulamada hem stajlarını, sigortalarını yapmış oluyor hem de bu sigorta üzerinden de belirli bir miktarda para alarak gelir kapısı açmış oluyor. Bunlar da öğrencilerimiz için avantaj sağlıyor."

Her hafta tersanelerdeki yetkililerle görüştüklerini ifade eden Tımaç, "Derslerimizi tersanelerin istediği şekilde organize ediyoruz. Paydaşlarımızı katarak eğitimimizi buna göre yapıyoruz. Böylelikle mezun olan arkadaşlarımız kendilerine uygun donanımda oluyor ve aynı zamanda direkt istihdam garantili işe başlayabiliyor. Bu yolla ara eleman açığını da kapatmış oluyorlar." dedi.

Tımaç, şu ana kadar mezunların tamamının işe yerleştiğini, açıkta kalan olmadığını anlatarak, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

- Hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışıyorlar

Gemi İnşaatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Eren Uyan da 3 dönem teorik bilgilerle donatılan öğrencilerin son yarıyılda haftada 5 gün tersanede çalışarak bilgi ve becerilerini yerinde uygulama imkanı bulduğunu belirtti.

Öğrencilerden Elif Hatice Alptekin de Gemi İnşaatı Programında uygulama araçlarının çok fazla olduğuna dikkati çekerek, ihtiyaçları olan eğitimi en ince ayrıntısına kadar aldıklarını söyledi.

Eğitimden memnuniyet duyduğunu dile getiren Alptekin, okulun tersaneler bölgesine çok yakın olmasının avantajını yaşadıklarını kaydetti.

Alptekin, "Uygulama ve teorik eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Hocalarımızın verdiği eğitimle tersanelerde uygulanan çalışmayı birebir görüyoruz. Bunun çok büyük avantajı var." ifadelerini kullandı.

Tersan Tersanesi'nde staj yapan Meryem Güneş, gemi yapım aşamalarını yakından gördüklerine işaret ederek, "Gelecekte bir hayalim var. Kendi adıma bir taşeron firma açmayı düşünüyorum. Onun için de sahada öğrendiğim bilgileri aklıma kazıyorum." dedi.

Kaynak Teknolojisi Programı öğrencisi Ahmet Furkan Beyazıt ise Altınova Meslek Yüksekokulunun ülke çapında alanında sayılı okullardan olduğunu ifade etti.

İstihdam konusundaki avantajlarına değinen Beyazıt, "İşe başlamadan önce bu ortamı görüp deneyimleyip çalışmanın gerçekten işe başladığımızda bize çok faydası olacak. Sahada bir süre çalıştıktan sonra kalite kontrol bölümüne geçip beyaz yaka olmak istiyorum." diye konuştu.