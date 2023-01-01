Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 12:47, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 12:48
Yunanistan'a kaçmak isterken iki gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri U.P, Z.Y. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız