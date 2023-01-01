İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2022 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 400 bin kişinin istihdamına aracılık etti.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin işle buluşmasına aracılık eden Kurumun, işe yerleştirme oranı 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 8 artış gösterdi.

- İşe yerleştirmede ilk sırada İstanbul

İşe yerleştirmede İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya istihdamda öne çıkan diğer iller oldu.

En az işe yerleştirmeye aracılık edilen il ise Hakkari oldu. Hakkari'nin ardından Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane geldi.

Sektörler itibarıyla 2022'de en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken, satış danışmanlığı en fazla işe yerleştirme yapılan meslek oldu.

İŞKUR, 2016'da 789 bin, 2017'de 1 milyon 57 bin, 2018'de 1 milyon 247, 2019'da 1 milyon 490 bin, 2020'de 868 bin, 2021'de ise 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etmişti.